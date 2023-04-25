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В стране и мире

Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина

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В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, обматерившего мальчика из-за буквы Z на шапке. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники уголовного розыска установили личность нарушителя, после чего полицейские вместе с бойцами ОМОН Росгвардии задержали мужчину в саду «Дружба». Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет.

Ребенка и его родителей мужчина не знает, но он извинился перед ними и раскаялся в содеянном.

По итогам проверки следователями СКР будет принято процессуальное решение.

24 апреля видео с инцидентом появилось в сети. На кадрах россиянин в грубой форме отчитывает находящегося за кадром мальчика и обзывает его. «Позови сюда отца своего», — кричит он ребенку. Стоящий рядом прохожий замечает, что мальчик не виноват в том, что такой головной убор ему дали родители. «Чего он не виноват? Ему уже лет 15», — отвечает мужчина.

Мать мальчика рассказала, что отец ребенка работает в Росгвардии. «Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку», — добавила она. После просмотра записи родители написали заявление в полицию. Они попросили завести на обругавшего их сына мужчину дело о дискредитации армии.

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Источник — lenta.ru
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