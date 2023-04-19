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В стране и мире

Шестеро российских солдат заявили о принудительном включении в ЧВК «Вагнер»

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Шестеро солдат из Якутии заявили о принудительном включении в отряд частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом стало известно депутату Госдумы Федоту Тумусову. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Депутат отметил, что обратившихся к нему военнослужащих якобы везут в Артемовск (украинское название — Бахмут) в составе вагнеровцев. «Меня попросили незамедлительно принять меры и разобраться в данной ситуации», — сказал Тумусов.

Парламентарий пояснил, что уже сообщил обо всем в военную прокуратуру, написал обращения главе Минобороны России Сергею Шойгу, а также депутату Яне Лантратовой, которая является членом рабочей группы по взаимодействию органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты россиян, принимающих участие в спецоперации, и членов их семей.

Кроме того, Тумусов связался с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Последний усомнился в правдивости описанной истории, однако пообещал разобраться. Якутский депутат также подчеркнул, что «держит вопрос на контроле».

12 марта сообщалось о проверке в Пермском крае, начатой по информации из видео с жалобами российских военных. На распространенном в соцсетях видеоролике мобилизованные из Свердловской области и Пермского края рассказали о проблемах с техническим снабжением.

До этого глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился с родственниками военнослужащих, которые записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на их отправку на передовую без должной подготовки.

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Источник — lenta.ru
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