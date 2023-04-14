Названы три правила выхода из поста без вреда для здоровья

14.04.2023 | 14:45

При выходе из Великого поста не стоит увлекаться жирной пищей, советует нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер. В беседе с «Лентой.ру» она назвала три простых правила разговения без вреда для здоровья.

Деккер отметила, что, во-первых, после длительного воздержания от разнообразных продуктов питания не следует сразу же переходить на тяжелую и жирную пищу — например, мясо, сыр и жирные соусы.

Необходимо начинать выходить из поста с легкоусвояемых продуктов, таких как фрукты и овощи, а затем постепенно добавлять другие продукты в рацион.

Во-вторых, нужно много пить, продолжила Деккер. Большое количество воды поможет улучшить пищеварение и избежать запоров.

В-третьих, не стоит сразу же переходить на большие порции. Лучше начинать с небольших и постепенно увеличивать их размеры, посоветовала нутрициолог.

По словам Деккер, необходимо следить за качеством продуктов. Они должны быть свежими и натуральными, а фастфуда и пищи с большим количеством консервантов и прочих добавок лучше избегать.

«И, конечно же, нужно придерживаться графика питания с регулярными приемами пищи, — заключила нутрициолог. — Это поможет избежать переедания и проблем с желудком».

Ранее нутрициолог Ирина Никулина предупредила об опасности несезонных фруктов и овощей. Специалист пояснила, что они содержат большое количество пестицидов.