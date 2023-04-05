В МИД заявили о начале горячего конфликта между США и Россией

Стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Его цитирует ТАСС.
«Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям», - подчеркнул российский дипломат.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США в своей политике перешли все грани приличия.
«От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», - сказал он.
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