Российский военный во время мобилизации сбежал из воинской части и получил срок

В Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как установил суд, в ноябре 2022 года россиянин в звании рядового, проходивший службу по контракту, покинул воинскую часть и успешно скрывался до февраля 2023 года.
Приговор - пять с половиной лет колонии общего режима.
После того как 24 сентября 2022 года были внесены изменения в статьи о воинских преступлениях, гарнизонный военный суд вынес уже десять приговоров военнообязанным, временно уклонившимся от исполнения воинских обязанностей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀