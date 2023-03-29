В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами

В Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге (СПбГУП) запретили ходить на занятия с небритыми ногами и длинными ногтями. Об этом сообщает «Подъем».
В учебном заведении также нельзя носить вещи в клетку, босоножки и кеды. Под запрет попал и пирсинг на лице.
Руководство учреждения считает свои правила нормой.
«В нашем Университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов. (...) Наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей», - сообщили в пресс-службе университета.
Когда именно был введен такой запрет, не уточняется.
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