Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января

28.03.2023 | 15:33

Вся Россия переживает из-за гибели российских военных в Макеевке 1 января 2023 года. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Слова президента приводит ТАСС.

Так президент отреагировал на доклад главы региона, упомянувшего об этой трагедии.

«Вся страна переживает», - заявил российский лидер.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате, по заявлению Минобороны России, погибли 89 человек. Многие из погибших и раненых были мобилизованы из Самарской области. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.