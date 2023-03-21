В Подмосковье мужчина с ножом затащил подростков домой и заставил отжиматься

21.03.2023 | 15:04

В подмосковном Одинцово мужчина, угрожая ножом, затащил двух подростков к себе домой и заставил отжиматься.

Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По сведениям собеседника телеканала, все произошло 20 марта. Мальчики зашли в подъезд дома на Белорусской улице, где один из них проживает.

Внезапно к несовершеннолетним подошел мужчина. Он начал затаскивать подростков в свою квартиру. Внутри незнакомец схватил нож и поднес к горлу одного из мальчиков. После этого он заставил обоих отжиматься и приседать, а затем отпустил.

Мама одного из пострадавших написала заявление в полицию.