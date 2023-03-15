Совет Федерации одобрил закон о штрафах за дискредитацию всех участников СВО

15.03.2023 | 14:14

Совет Федерации одобрил на своем пленарном заседании закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием до 500 тысяч рублей за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине, в том числе добровольцев. Об этом в среду, 15 марта, сообщает ТАСС.

Ответственность, в частности, будет наступать в случае дискредитации добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих Вооруженным силам России в выполнении возложенных на них задач.

Административный штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.

О том, что Государственная Дума приняла закон о наказании за дискредитацию всех участников специальной военной операции на Украине, сообщалось накануне, 14 марта.