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В стране и мире

Россиянин выложил анекдот в сеть и попал под следствие за дискредитацию армии

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В Рязанской области следственное управление МВД возбудило дело о повторной дискредитации российской армии в отношении Василия Б. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает РБК со ссылкой на адвоката фигуранта Андрея Курятникова.

По его данным, россиянин попал под следствие после того, как 9 ноября 2022 года выложил в социальной сети «ВКонтакте» анекдот. Это произошло в день, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил вывести военных с правобережья Днепра под Херсоном.

Дело возбуждено по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ. В июле 2022 года Василий Б. уже был признан виновным и получил штраф по данной статье за комментарий в интернете. Он заявлял, что таким образом выражает свою позицию.

Ранее стало известно, что в Оренбурге в отношении 59-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за фейки и дискредитацию российской армии и власти. Со 2 сентября по 10 октября 2022 года россиянин в соцсетях давал негативную оценку спецоперации, действиям Вооруженных сил России и государственной власти, а также распространял фейки.

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Источник — lenta.ru
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