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В стране и мире

В России продадут редкий автомобиль за 229 миллионов рублей

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В Благовещенске на продажу выставили один из самых редких в России автомобилей стоимостью 229 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто».

Речь идет о новом спорткаре Pagani Huayra 2022 года выпуска золотистого цвета, кузов которого произведен из карботаниума - комбинации углеродного волокна и титана. Салон машины выполнен в коже с карбоновыми вставками, а также оснащен бортовым компьютером и сенсорным дисплеем под центральной консолью для управлением развлекательным центром.

Согласно объявлению, мощность транспортного средства с шестилитровым двигателем Mercedes-AMG M158 V12 с двойным турбонаддувом составляет 730 лошадиных сил, что позволяет водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость машины - 370 километров в час.

Pagani Huayra производится ограниченным тиражом — на сегодняшний день в мире существует не более 100 таких авто. Модель выпускалась с 2011 по 2018 год.

В августе 2022 года автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей. Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла ныне покойная британская принцесса Диана, продали за 851 тысячу долларов (более 65 миллионов рублей).

Фото avito.ru.

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Источник — lenta.ru
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