Появились подробности о запершемся с трехлетним сыном в квартире россиянине

09.03.2023 | 08:34

В Нижневартовске запершийся с трехлетним сыном и стрелявший по людям мужчина угрожает самоубийством. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Владимир Ш. забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком и покончить с собой.

Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже. Сотрудники полиции эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

Местная жительница позвонила в полицию из-за неадекватного состояния своего мужа. Она рассказала, что он схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона. Причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем. В частности, он утверждает, что один из местных чиновников «перешил его личность биоэкспериментами».