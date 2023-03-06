В России началась короткая рабочая неделя

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что Международный женский день является нерабочим праздничным днем.
Отмечается, что в производственном календаре на его празднование отведен один день, а перенос выходных не предусмотрен. Также, в ведомстве уточнили, что рабочий день перед праздником, 7 марта, будет сокращен на один час.
Предыдущая короткая неделя в России была в конце февраля в честь Дня защитника Отечества. Тогда россияне отдыхали с 23 по 26 февраля.
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