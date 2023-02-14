Российский школьник попал в больницу из-за удара током на автобусной остановке

14.02.2023 | 17:33

Школьник из Перми попал в больницу из-за удара током возле информационного табло на автобусной остановке. Об этом порталу 59.RU рассказала мать мальчика.

Женщина сообщила, что инцидент произошел на улице Макаренко в Мотовилихинском районе города. В день происшествия 13-летний россиянин возвращался от бабушки с 14-летним братом и подошел к электронному расписанию, чтобы узнать, когда придет автобус. Подойдя к столбу, ребенок наступил на оголенный провод и получил удар током.

По утверждению мальчика, у него затряслись ноги, а затем он почувствовал, как разряд тока прошел по всему телу. После этого школьник упал на дорогу, но смог подняться и сесть в автобус, где у него заболела рука.

Придя домой, ребенок рассказал о произошедшем. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи отвезли его в больницу и назначили обследования. Два раза в день школьнику делают электрокардиограмму (ЭКГ), по его словам, правая рука до сих пор остается слабой. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Омской области пытался пробраться через балкон к своей подруге, упал на линию электропередачи (ЛЭП) и умер от удара током.