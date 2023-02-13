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В стране и мире

Россиянка возложила цветы к памятнику и получила штраф за дискредитацию армии

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Жительницу Твери оштрафовали за дискредитацию армии после возложения цветов к памятнику. Об этом сообщает портал «ТИА Новости».

Как сообщает издание со ссылкой на адвоката 33-летней Елены, Александра Лебедевича, суд установил, что 21 января девушка возложила два желтых цветка, перевязанных темно-синей лентой к памятнику жертвам политических репрессий.

Сама россиянка заявила, что таким образом выразила свое отношение к гибели мирных жителей на Украине. В подтверждение своей позиции она сослалась на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сам выражал свои соболезнования в связи с гибелью мирных украинцев.

При этом Елена отметила, что выбрала желтые цветы, так как красные были менее красивыми, а синюю ленту, так как все черные в цветочном магазине были с погребальными надписями.

В итоге центральный районный суда Твери признал Елена виновной, ей назначали административный штраф в 30 тысяч рублей. Доводы адвоката о процессуальных нарушениях, таких как задержание без протокола и нахождение в отделе полиции более четырех часов, судья не учла.

Ранее сообщалось, что оштрафованного после сна с Зеленским жителя Читы наказали за критику спецоперации.

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Источник — lenta.ru
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