В Кремле заявили об отказе от большой пресс-конференции Путина в 2022 году

13.12.2022 | 10:49

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2022 году не будет. Об отказе от проведения мероприятия сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

При этом в Кремле отметили, что президент найдет возможность ответить на вопросы журналистов.

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», - приводит агентство слова Пескова.

Последний раз президент долго общался с прессой 9 декабря - Путин дал пресс-конференцию по итогам Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которой ответил на вопросы о внутренней и внешней политике России.

Предыдущая большая пресс-конференция президента, 17-я по счету, состоялась 24 декабря 2021 года. Общение с прессой длилось чуть меньше четырех часов, за которые Путин ответил на вопросы 44 человек.

Ранее Песков отмечал, что дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от даты послания Федеральному Собранию - проводить эти мероприятия одно за другим он не видел смысла.