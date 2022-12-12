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В стране и мире

Возможное возвращение пятирублевых банкнот объяснили

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Возвращение пяти- и десятирублевых банкнот в России может быть обусловлено тем, что изготовление металлических монет становится все менее и менее выгодным, предположил в беседе с «Лентой.ру» экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов.

Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил о возможном возвращении этих банкнот в оборот уже в 2023 году.

«Единственное предположение, которое я могу высказать по этому поводу, это то, что с течением времени стоимость изготовления металлических монет существенно выросла, стала близка к номиналу этих монет, соответственно, их изготовление становится невыгодным, а печатание бумажных денег обходиться дешевле», - объяснил экономист.

Ранее аналогичное мнение высказывал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. При этом в разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в необходимости печатать банкноты такого номинала, заявив, что «у нас не за что будет ими платить».

30 июня Центробанк показал новую банкноту номиналом в 100 рублей, ее ввели в обращение в тот же день. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

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Источник — lenta.ru
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