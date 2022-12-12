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«Траст»: «РОСТАГРО» реализовали на торгах по цене на 4,3 млрд руб. выше стартовой

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Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РОСТАГРО» дороже на 30 процентов от стартовой цены. Сумма сделки составила 18,7 млрд руб. при начальной цене в 14,4 млрд руб.

Покупателем выступило ООО «Аеон Агро». В лот вошли ООО «ТрастАгро-Нива 1», ООО «ТрастАгро-Нива 2», ООО «ТрастАгро-Нива 3», ООО «ТрастАгро-Элеватор», ООО «Кургановский», ООО «Управляющая компания «Ростагро», а также 99,56 процента паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к ООО УК «Ростагро» и ООО «Кургановский».

«На момент перехода к банку непрофильных активов «Траст» в 2018 году бизнес ГК «РОСТАГРО» был убыточным. За 4 года под управлением «Траста» компания стала прибыльным агрохолдингом», - сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов.

По итогам 2021 года выручка ГК «РОСТАГРО» составила 5 млрд руб., EBIDTA — 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%.

«Сегодня это готовая структура, которая продолжит обеспечивать непрерывный производственный цикл и после сделки. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК «РОСТАГРО» - уже второй проданный актив из пула агропредприятий «Траста», выставленных на продажу. В декабре также пройдут торги по продаже ГК «Здоровая ферма», - прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.

Холдинг «РОСТАГРО» входит в топ-15 земельных банков России по общей площади. Под его управлением находится 240 тысяч гектаров земельных угодий, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях.

Более 80 процентов земельного банка компании находится в собственности, 10 процентов — в долгосрочной аренде, что является уникальным предложением на сегодняшний день.

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