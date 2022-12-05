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Минобороны заявило о трех погибших военных в результате атак на аэродромы

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В результате попыток атак украинскими беспилотниками военных аэродромов Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской погибли трое военных, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что погибшие входили в технические составы аэродромов. Еще четверо военнослужащих получили ранения, их госпитализировали.

Поясняется, что БПЛА советского производства, летевшие на малой высоте, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Упавшие обломки повредили обшивку корпусов двух самолетов.

Ранее Минобороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины утром 5 декабря ударить беспилотниками по аэродромам.

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Источник — lenta.ru
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