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Губернатор увидел в песнях потомков афроамериканских рабов опасность для россиян

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Курганский губернатор Вадим Шумков увидел опасность для россиян в западной музыке. По его мнению, именно из-за влияния культуры Запада в России растет число самоубийств и чаще диагностируется депрессия. Своими рассуждениями он поделился в Telegram.

По словам губернатора, недооценка значимости национальной культуры чревата тем, что сегодняшние российские дети, «внуки народа-победителя», предпочитают расти, «не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов». При этом, отмечает Шумков, растущее поколение, «нередко обезьянничая и подражая в повадках», перенимает чуждую России «второсортную квазикультурную пошлятину».

«Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни», - заключил Шумков, добавив к своим рассуждениям ветхозаветную историю Каина и Авеля, в которой старший брат убил младшего. Он отметил, что самая важная задача в сфере культуры на данный момент - прививать любовь к корням и героическому прошлому предков.

Ранее Шумков заявил, что считает неприличным понятием толерантность. «Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», - пояснил Шумков свою трактовку данного термина.

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Источник — lenta.ru
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