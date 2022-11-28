Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об указе о завершении мобилизации

Обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели.
Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, следует задавать в Министерство обороны России, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», - добавил Песков.
Ранее представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Они подчеркнули, что публичные выступления министра обороны, а также заявления главы государства о том, что «точка поставлена» и «частичная мобилизация завершена» не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы.
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