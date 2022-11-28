В стране и мире

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об указе о завершении мобилизации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели.

Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, следует задавать в Министерство обороны России, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», - добавил Песков.

Ранее представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Они подчеркнули, что публичные выступления министра обороны, а также заявления главы государства о том, что «точка поставлена» и «частичная мобилизация завершена» не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте