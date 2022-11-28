Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об указе о завершении мобилизации

28.11.2022 | 17:06

Обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели.

Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, следует задавать в Министерство обороны России, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», - добавил Песков.

Ранее представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Они подчеркнули, что публичные выступления министра обороны, а также заявления главы государства о том, что «точка поставлена» и «частичная мобилизация завершена» не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы.