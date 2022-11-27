Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 ноя 2022|16:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Номер телефона и имейл: россиян вносят в новую базу воинского учета

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России будет создан новый единый реестр граждан.

Согласно указу президента страны Владимира Путина, к апрелю 2024 года должен быть сформирован государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета.

Разработкой реестра займутся специалисты Минцифры, Федеральной налоговой службы и Министерства обороны РФ.

«До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», - указано в документе.

В указе президента прописано, какая информация о россиянах будет собрана в новом реестре.

МВД предоставит сведения о гражданах, имеющих право управлять транспортными средствами, Минздрав актуализирует данные о тех, кто связан с медицинской деятельностью.

Минсельхоз предоставит информацию о гражданах, имеющих удостоверение тракториста, Минспорт и региональные органы власти - об обладателях спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» или спортивного звания.

Минцифры передаст в базу номера телефонов и адреса электронной почты, указанные в ЕСИА, а ФСИН информацию о гражданах, отбывающих наказание и условно осужденных.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — pnp.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте