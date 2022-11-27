Номер телефона и имейл: россиян вносят в новую базу воинского учета

27.11.2022 | 11:12

В России будет создан новый единый реестр граждан.

Согласно указу президента страны Владимира Путина, к апрелю 2024 года должен быть сформирован государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета.

Разработкой реестра займутся специалисты Минцифры, Федеральной налоговой службы и Министерства обороны РФ.

«До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», - указано в документе.

В указе президента прописано, какая информация о россиянах будет собрана в новом реестре.

МВД предоставит сведения о гражданах, имеющих право управлять транспортными средствами, Минздрав актуализирует данные о тех, кто связан с медицинской деятельностью.

Минсельхоз предоставит информацию о гражданах, имеющих удостоверение тракториста, Минспорт и региональные органы власти - об обладателях спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» или спортивного звания.

Минцифры передаст в базу номера телефонов и адреса электронной почты, указанные в ЕСИА, а ФСИН информацию о гражданах, отбывающих наказание и условно осужденных.