В Кремле ответили на сообщения СМИ о планируемой «мобилизации страны»

25.11.2022 | 14:13

Информация о якобы имеющихся у президента России Владимира Путина планах объявить мобилизацию страны во время послания Федеральному собранию не соответствует действительности.

Так подобные слухи прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о правдивости этих слухов одним словом: «Нет».

Точной даты нового послания президента Федеральному собранию пока нет. Однако оно по-прежнему запланировано ориентировочно на конец 2022 года.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.