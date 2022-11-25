Сотрудникам ОПК захотели выплатить почти 300 тысяч рублей при переезде

25.11.2022 | 17:18

Минтруд России предложил субсидировать зарплаты сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые переезжают из других регионов для трудоустройства. Размер компенсации составит почти 300 тысяч рублей (262 188 рублей) на одного человека в год, узнали «Ведомости».

Выплаты хотят сделать ежеквартальными по 65 547 рублей по факту отработанного времени. Это «значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан», сказано в поправках к проекту постановления правительства о господдержке юрлиц и ИП при трудоустройстве безработных граждан.

Первые средства поступят в 2023 году. Месячная сумма выплаты — это произведение трех МРОТ, суммы страховых взносов и районного коэффициента. На конец октября потребность предприятий ОПК в работниках составляла 3814 человек. Общие затраты на привлечение таких сотрудников оцениваются в один миллиард рублей. Минтруд инициировал выделение денег из Фонда социального страхования.

По оценкам секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, дефицит кадров в ОПК составляет порядка 20 тысяч человек. В основном речь идет об инженерно-технических профессиях и рабочих специальностях.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что сектор ОПК меньше всего пострадал в результате западных санкций.