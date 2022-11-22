До года: новые поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»

22.11.2022 | 09:44

В Государственную думу РФ внесен очередной законопроект, который может изменить закон «О воинской обязанности и военной службе».

Депутаты хотят уточнить условия прохождения военной службы по контракту. Один из авторов инициативы - глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарии предлагают уточнить, что граждане, находящиеся в запасе, могут заключить контракт о прохождении военной службы на срок до года в случае проведения ВС РФ операций за пределами России.

«Законопроектом предлагается соотнести отдельные положения федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» с положениями недавно принятого федерального закона № 272-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и дополнить перечень «мероприятий», в которых могут принимать участие военнослужащие, проведением Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации», - указано в пояснительной записке к документу.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент, в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с лицом, пребывающим в запасе, может быть заключен контракт о прохождении военной службы сроком до года в случае поступления на службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ.

«По нашему мнению, проводимую сегодня специальную военную операцию на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины некорректно относить к выполнению вышеуказанных мероприятий», - считают депутаты.