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Детям до 18 лет хотят запретить отказываться от вакцин и накачивать губы

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В Госдуме захотели запретить несовершеннолетним россиянам делать ряд косметических процедур. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инициативная группа депутатов подготовила соответствующие поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Такие косметологические вмешательства, как увеличение губ и скул, предлагается разрешить делать с 18 лет. На данный момент подобные процедуры доступны с 16 лет.

Кроме того, авторы законопроекта планируют запретить несовершеннолетним отказываться от вакцин.

Так, до достижения 18 лет родителей обяжут на законодательном уровне нести ответственность за вакцинацию детей. В то же время утверждается, что отказаться от прививки можно будет только при наличии официального разрешения от матери или отца.

В апреле сообщалось, что власти Туркменистана захотели запретить ряд косметических процедур. Так, сотрудники правоохранительных органов планировали ввести штрафы в размере 300-500 туркменских манатов (приблизительно 7-11 тысяч рублей) за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей.

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Источник — lenta.ru
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