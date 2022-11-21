В ЛНР рассказали о нахождении регулярных сил НАТО в Донбасе

21.11.2022 | 15:17

Регулярные силы НАТО находятся в Донбасе под видом частных военных компаний (ЧВК), заявил в эфире телеканала «Россия-24» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, подобных частных военных компаний уже около десяти.

Отметим, что ранее подполковник НМ ЛНР Марочко уже указывал на нахождение военнослужащих НАТО в зоне конфликта.

В сентябре офицер сообщал, что прибывшие в находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Краматорск иностранные офицеры не скрываясь ходят в форме НАТО.

Он подчеркнул, что оказавшиеся в городе военные не являются инструкторами или наемниками.

«Это именно офицеры, поскольку у них есть степени различия, шевроны», - сообщил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР также добавил, что по радиоперехватам давно уже фиксируется большое количество иностранной речи, в том числе на языках постсоветских республик, ставших членами НАТО.