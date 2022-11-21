Кремль ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации

21.11.2022 | 12:50

Власти не обсуждали возможность второй волны мобилизации в России. Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время «никаких обсуждений на этот счет нет». Вместе с тем представитель Кремля заявил, что не может говорить за Министерство обороны России.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации - набрать 300 тысяч военных - была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.