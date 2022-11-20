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В стране и мире

В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров

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Осенью 2022 года более чем на четверть в годовом выражении увеличилось число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправили соискателям в возрасте 14-18 лет, пишет Forbes со ссылкой на исследование HeadHunter.

Фирмы начали приглашать на работу четырнадцатилетних молодых людей и старше на фоне дефицита кадров, поясняют эксперты. Количество собеседований для соискателей 14-18 лет превысило 360 тысяч, что на 30 процентов выше, чем годом ранее.

Больше всего, по данным HeadHunter, спрос на кандидатов-подростков увеличился в образовательных учреждениях и в сфере услуг для бизнеса. Для первых количество отправленных приглашений с 1 сентября по 14 ноября взлетело в 3,5 раза относительно того же периода в 2021-м. Компании из сферы услуг для бизнеса осенью звали молодых соискателей на собеседования в три раза чаще. Также подростков звали поработать в сферы сельского хозяйства, телекоммуникаций и связи.

Число соискателей в возрасте 14-18 лет выросло на 20 процентов год к году. Их общее число превысило один миллион (на 14 процентов больше, чем год назад).

Ранее сообщалось, что около 51 процента женщин в России готовы освоить такие традиционно мужские профессии, как слесарь, водитель грузовика и разнорабочий. Большинство из них (70 процентов) признались в желании поддержать отечественные предприятия в трудные времена.

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Источник — lenta.ru
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