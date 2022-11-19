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В Минобороны заявили о способе «выращивания» рук после ранений

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Военные врачи в России научились новому способу полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений. В частности, он позволяет эффективно воссоздать кости раненого. Об этом заявили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

3D-имплантат, созданный полностью по размерам и форме утраченной кости пострадавшего, устанавливается в область разрушенной конечности. После имплантат заполняется фрагментами костных тканей, которые берутся из других костей — выращиваются с использованием стволовых клеток. По словам заместителя начальника госпиталя имени Бурденко Леонида Брижаня, такие операции в мире сегодня не делает никто.

Ранее российские врачи извлекли из тела участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас. Пострадавшим оказался младший сержант Николай Пасенко. У него было проникающее ранение грудной клетки. После операции пациента доставили в Москву, где сейчас он проходит курс лечения и реабилитации.

Впоследствии оперировавший военного врач рассказал, что снаряд застрял у позвоночника между аортой, сверху него находилось сердце. Медики приняли решение не перевозить пострадавшего в крупный стационар и прооперировать его в Белгородской области. Врачи провели операцию в бронежилетах.

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Источник — lenta.ru
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