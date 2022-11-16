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Вступившие в силу поправки в закон о мобилизации затронули представителей множества профессий

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С 15 ноября 2022 года вступили в силу изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Поправки были подготовлены группой депутатов Государственной думы РФ по главе с заместителем председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиром Шамановым, сообщает портал PNZ.RU.

Новый документ устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Если гражданин РФ не готов держать в руках оружие, ему необходимо минимум за полгода до призыва подать заявление в военный комиссариат.

В случае одобрения заявки на гражданских должностях в армии придется отслужить 18 месяцев, а в государственных учреждениях, подчиненных исполнительной власти или органам местного самоуправления — 21 месяц.

В документе указано, что лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований в качестве гражданского персонала, при мобилизации продолжают проходить службу в данных организациях.

Вместе с тем лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления, при мобилизации могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в качестве гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Второй вариант касается огромного списка профессий. Он ежегодно утверждается Минтрудом. Сейчас в нем 126 специальностей. Например: лифтеры, маляры, машинисты, оленеводы, мойщики, артисты, воспитатели, ветеринарные врачи, зубные врачи, звукорежиссеры и другие.

Именно они при объявлении мобилизации могут отправиться работать в ВС РФ на гражданские специальности.

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