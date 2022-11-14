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В стране и мире

С 1 января: стала известная судьба перерасчета пенсии работающим пенсионерам

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Правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщают «Известия».

В конце лета документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Леонидом Слуцким.

Инициатива предполагала, что с 1 января 2023 года будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновится индексация этих выплат.

В заключении правительства говорится, что целевым назначением страховой пенсии является компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — отмечается в документе.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что фракция предлагает защитить права работающих пенсионеров, вернуть им индексацию и полноценно пересчитывать пенсию ежегодно 1 августа.

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Источник — Lenta.ru
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