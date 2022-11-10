Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра

10.11.2022 | 15:11

На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в строгом соответствии с утвержденным планом. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в четверг, 10 ноября.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Суровикин также заявлял, что маневр будет осуществлен в ближайшее время.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным. По его словам, у этого участка нет возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.