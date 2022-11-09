13 900 и 23 000 рублей: Путин заявил об ощутимой поддержке семей

09.11.2022 | 07:00

Президент России 8 ноября провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.

Глава ведомства доложил Владимиру Путину, что материнский капитал в 2023 году будет увеличен и составит на первого ребенка почти 590 тысяч рублей, на второго — почти 780 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2023 года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты инвалидам и ветеранам.

Президент подчеркнул, что государство не должно останавливаться в вопросе поддержки граждан. Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях.

«Предлагаю проанализировать уже принятые меры поддержки и обсудить то, как повысить их эффективность с учетом текущих реалий в сфере демографии и экономики, чтобы такая поддержка со стороны государства становилась более весомой, результативной, ощутимой для семей», - заявил Путин.

Антон Котяков доложил президенту, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в 2023 году в среднем составит 13 900 рублей.

«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде, при назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости», - добавил он.

Также по уровню фактической инфляции должно повыситься единовременное пособие при рождении ребенка. Оно с 1 февраля 2023 года составит 23 011 рублей.