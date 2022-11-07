В Госдуме рассказали о дополнительном наборе в рамках частичной мобилизации

07.11.2022 | 13:43

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС прокомментировал информацию о продолжении призыва граждан в ряды вооруженных сил РФ, которая периодически появляется в социальных сетях.

Депутат заявил, что не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет», - сообщил Картаполов.

Ранее парламентарий ответил на вопрос об изменении срока военной службы по призыву.

По его мнению, такое решение требует детального обсуждения и проработки, а в комитете Госдумы по обороне нет законопроектов по этой теме.

«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете [Госдумы] по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения», - выразил мнение Картаполов.