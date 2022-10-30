Путин сделал важное заявление о мобилизации и дал срок до декабря

30.10.2022 | 21:03

В ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин сделал важное заявление о мобилизации.

Глава государства обратил внимание Шойгу на необходимость серьезной модернизации системы деятельности военных комиссариатов. Это поднимет работу с запасниками на новый уровень, указывают эксперты.

Президент поручил Министерству обороны в кратчайшие сроки усовершенствовать порядок мобилизации, ликвидировав вскрывшиеся недостатки.

Владимир Путин приказал главе Минобороны тщательно тренировать военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий, без проволочек обеспечивать их современной формой и снаряжением, а также модернизировать всю систему работы военкоматов.

«Это, наверное, было неизбежно, давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне», - заявил Путин.

Глава государства обозначил сроки, когда необходимо на экспертном уровне обсудить соответствующие вопросы и разработать предложения по совершенствованию системы воинского призыва. По словам Путина, в Минобороны должны все сделать до декабря 2022 года.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне, генерала-лейтенанта Виктора Соболева, в России необходимо возродить мобилизационные сборы для военнообязанных мужчин, как это было во времена СССР.

«В Советское время раз в два года проходили мобилизационные сборы. Военнообязанные призывались на месяц. Они вспоминали вооружение, технику, с ними проводились занятия, затем боевые учения. И они показывали очень высокие результаты. Конечно, это нужно возрождать», — сказал Виктор Соболев в интервью URA.ru.

Как сообщал портал PNZ.RU, в российском образовании уже решили вернуться к успешному опыту прошлых лет. Современных школьников будут учить стрелять из автомата АК-74 и использовать гранаты Ф-1 и РГД-5.