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Женщины и возрастные россияне стали более востребованны на рынке труда

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После объявления частичной мобилизации в России работодатели стали чаще приглашать на собеседования женщин. Также оказались более востребованны возрастные соискатели, рассказал партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Ранее могли отказать в рассмотрении кандидату только потому, что он старше в некоторых случаях 40-45 лет. Другой постулат, который больше относится к управленческим позициям, — у нас не хотели рассматривать женщин на ведущие позиции. После 21 сентября мы резко стали наблюдать другую картину: вдруг женщина стала очень востребованным сотрудником. Стали охотно смотреть кандидатов, которым 45, 50 и даже 55 лет», — пояснил он.

В hh.ru отметили, что выше всего спрос на сотрудниц женского пола в сфере безопасности и страхования. В целом ими стали чаще интересоваться в 21 профессиональной области из 28. Еще одна тенденция на рынке труда — привлечение сотрудников из ближайших стран. «Скоро мы увидим большое количество трудовых мигрантов, которые будут работать на всех уровнях в самых разных компаниях. Это не только разнорабочие, нас просят искать людей с высшим образованием: и технологов, и механиков, и специалистов по переработке газа», — отметил Быханов.

Ранее сообщалось, что после начала мобилизации вырос спрос на временных работников. За первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, взлетело на 52 процента по сравнению с тем же периодом в сентябре.

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Источник — lenta.ru
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