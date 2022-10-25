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В Госдуме раскрыли, за счёт чего покроют расходы на СВО

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Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб объяснила, за счет чего власти покроют затраты на специальную военную операцию.

Парламентарий отметила, что государство не будет экономить на гражданах, а расходы на СВО будут перекрыты за счет заимствований.

«Средств на ведение СВО вполне достаточно на текущий период. Правительством РФ будут изыскиваться средства за счет заимствований. В большей степени это внутренние заимствования», - сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью URA.ru.

Депутат отметила, что Фонд национального благосостояния для целей финансирования СВО задействован не будет.

По словам Бессараб, правительство продолжит поддержку населения, все льготные программы и социальные выплаты сохранятся.

«Все поставленные задачи президентом по поддержке, например, семей с детьми, беременных женщин, пожилых, по выплате пособий и льгот, все программы будут выполнены в установленные законом сроки в полном объеме. Экономия будет, но прежде всего на отложенных задачах. Придется отложить вопросы по строительству новых социальных объектов. Это те программы, которые граждане не почувствуют, но, безусловно, нужно будет их наверстывать в 2024—2025 годах», - заявила депутат.

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Источник — ura.ru
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