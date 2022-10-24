Партия ЕР сообщила о начале работы региональных отделений в ЛДНР

24.10.2022 | 09:15

Секретарем Донецкого отделения партии «Единая Россия» избран врио главы Республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Об этом сообщает сайт ER.ru.

В состав руководящих органов Донецкого отделения «Единой России» вошли представители команды главы республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, отраслей культуры, медицины, науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика». В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.

В ЛНР в региональный политсовет «Единой России» вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодежных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступлении в ряды ЕР подали более 22 тысяч жителей.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак выразил уверенность, что «Единая Россия» в ДНР сделает все для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.

Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия» в ДНР - это профессионалы, которые с 2014 года прошли серьезные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи.

Денис Мирошниченко отметил, что приоритетом для партии остается помощь жителям и гуманитарная помощь прифронтовым территориям ЛНР. Также ЕР откроет общественные приемные в Луганской Народной Республике и будет работать в направлении интеграции законодательства.

«Единая Россия» с первого дня спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО партия собрала более 500 млн рублей пожертвований. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости.

Также ЕР собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР, 10 из них - в Мариуполе. Действуют партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.