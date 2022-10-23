Губернатор Иркутской области подтвердил падение Су-30 на двухэтажный дом

23.10.2022 | 14:01

Самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом написал губернатор области Игорь Кобзев в Telegram.

«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место», — подтвердил он появившуюся ранее информацию.

По словам главы региона, данных о пострадавших нет.

Также появилось видео с места падения военного самолета. На нем запечатлены первые минуты после крушения. После инцидента начался пожар, в район начали стекаться люди. По всей видимости, инцидент произошел в секторе с невысокой застройкой.