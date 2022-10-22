В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России

22.10.2022 | 12:54

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — заявил он.

Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов. «Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», — пообещал глава парламента полуострова.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.