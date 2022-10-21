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В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации

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Точной даты завершения частичной мобилизации пока не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках завершения призыва резервистов, Песков напомнил о выступлении главы государства на пресс-конференции в Астане — 14 октября президент заявлял о примерном сроке окончания мобилизации в две недели.

«Какой-то более точной даты нет», — подытожили в Кремле.

Ранее Песков отмечал, что процесс мобилизации может завершиться до конца октября.

14 октября российский лидер сообщил, что по его данным, из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек. Президент подчеркнул, что все резервисты должны пройти обязательную подготовку до отправки в зону спецоперации.

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Источник — lenta.ru
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