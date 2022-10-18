В Госдуме рассказали о единых выплатах мобилизованным независимо от региона

18.10.2022 | 13:42

В социальных сетях и ряде СМИ уже поднимался вопрос о неравенстве мобилизованных.

Некоторые регионы объявили о разовой выплате призванным в зону СВО запасникам, рассказал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов.

В Курской области - это 100 тысяч рублей, в Тульской области – 100 тысяч рублей, в Республике Крым – 200 тысяч рублей, в Сахалинской области – 300 тысяч рублей. А в некоторых регионах призванные запасники остались без единовременных выплат.

«Сидят ребята в одном окопе. Кому-то субъект заплатил 100 тысяч, а другому - 50, а третьему вообще ничего. Они будут отдельно защищать Москву, Сахалин, Новосибирск, Чувашию? Россию будут защищать! Ну не позорище?» - заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что необходимо установить единовременную выплату за счет средств федерального бюджета в размере 500 тысяч рублей для всех граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Законопроект по данному вопросу направлен на отзыв в правительство России, отметил Сергей Миронов.