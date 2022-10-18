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В Ейске завершили разбор завалов после пожара и сообщили о гибели 13 человек

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Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13. Об этом сообщили в МЧС России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что во время поисково-спасательной операции были обнаружены тела еще десяти человек. Таким образом, общее количество жертв составило 13 человек, среди них трое детей.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали 19 человек, 68 были спасены, в том числе при помощи автолестниц. Из многоэтажного дома эвакуировали более 360 жильцов.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

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Источник — lenta.ru
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