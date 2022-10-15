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Отоларинголог назвала храп одной из главных причин смерти во сне

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Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с Ura.ru назвала храп одной из главных причин, по которой человек может умереть во время сна. Также она указала на то, что сам храп является лишь симптомом другого заболевания.

«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — заявила специалист.

Кроме того, по ее словам, существуют разные виды храпа. Он может возникнуть при нарушении носового дыхания вследствие заболеваний в полости носа, полипов, кисты, искривления перегородки. В случае нормального носового дыхания он может появляться из-за проблем с небом, например, в при хроническом тонзиллите или аденоидах. Наконец, храп в некоторых случаях возникает при проблемах с лишним весом.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова предупредила, что поза лежа на спине при храпе грозит остановкой дыхания во сне. По словам Черкасовой, некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не «помялось» лицо и не образовывались морщины, но вместо ожидаемого эффекта они приобретают проблемы со сном.

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Источник — lenta.ru
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