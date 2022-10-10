«Отменить невозможно»: стало известно о вызове в военкомат через Госуслуги

10.10.2022 | 15:49

С начала октября на портале Госуслуги появилось сразу два новых сервиса. Теперь граждане РФ могут пожаловаться на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации и записаться в добровольцы для участия в СВО.

23-летняя жительница Челябинска получила приглашение явиться на сборы через сервис Госуслуг, сообщает URA.RU.

Девушка обратилась в редакции издания и рассказала, что ошибочно отправила форму с заявлением в добровольцы для участия в спецоперации на Украине.

«Я серфила по приложению в своем смартфоне. Заинтересовали критерии для отбора на мобилизацию. Зашла в форму заявления, но выйти из нее из-за мокрого экрана телефона корректно не смогла», - рассказала Наталья.

По ее словам, по каким-то причинам заявление для записи в добровольцы на фронт оказалось отправленным.

Наталья уточнила, что заявка была отправлена 5 октября, а уже спустя пять дней она получила приглашение явиться в военкомат.

Согласно документу, который есть в распоряжении URA.RU, жительнице Челябинска предписано прибыть на сборный пункт 19 октября. С собой ей необходимо взять паспорт, ИНН, СНИЛС, военный билет и прочие документы. Уведомление подписано военным комиссаром по Челябинской области Андреем Максуровым.

Девушка отметила, что она не готова к такому повороту событий. В ходе учебы курсы по основам медицинских знаний и военному делу не проходила. Наталья решила обратиться в чат поддержки портала Госуслуги.

«Отменить заявление невозможно. Вы можете не прийти, если получили положительное решение. Юридически никаких обязательств при оформлении заявки на запись в добровольцы не возникает», - ответили Наталье на Госуслугах.