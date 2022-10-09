Стали известны новые данные о пострадавших при взрыве на Крымском мосту

09.10.2022 | 14:06

Стали известны новые данные о погибших и пострадавших при взрыве на Крымском мосту. Предварительно, трое человек пропали без вести и трое числятся погибшими, сообщил Telegram-канал «112».

В день взрыва поиски погибших затрудняли погодные условия. Водолазы продолжают работать на месте ЧП, уже достали тела мужчины и женщины. Их личности предстоит установить. Известно, что кроме водителя взорвавшейся фуры погибли водители и пассажиры двух легковых автомобилей Cadillac и Mitsubishi.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение авто восстановили, а еще через несколько часов запустили и железнодорожный транспорт.