Россиянам перечислили способы экономить на еде без вреда для здоровья

09.10.2022 | 15:48

Покупать продукты нужно на развес и на рынках, чтобы экономить на еде без вреда для здоровья, посоветовала россиянам финансовый консультант сервиса доставки «Прием» Анастасия Макарова. Способы экономить на продуктах она перечислила для «Ленты.ру».

Прежде всего, по ее словам, нужно обратить внимание на рынки и ярмарки, где продукты могут стоить ощутимо дешевле, чем в магазинах, а также можно найти фрукты и овощи от местных фермеров. «В такие места лучше приходить рано утром или поздно вечером - в это время спроса меньше, а цены ниже, чем днем», - порекомендовала она.

При покупке в магазине, продолжила Макарова, нужно брать овощи и фрукты на развес, а колбасу и сыры не в нарезке, чтобы не переплачивать за упаковку и нарезку. Помимо этого, добавила консультант, стоит заглядывать на нижние полки в магазинах, где могут оказаться не менее качественные, но более дешевые аналоги необходимых продуктов.

Макарова также попросила не переплачивать за бренд и искать бюджетные и не менее качественные аналоги популярных товаров. «Не стоит брать продукт только из-за известной марки. Выбирайте, сравнивайте, читайте составы и выбирайте наиболее подходящий вариант в соотношении цена-качество», - сказала она. Наконец, заключила консультант, перед походом за продуктами всегда необходимо составлять список нужных покупок и следовать ему в магазине, чтобы избежать приобретения лишнего.