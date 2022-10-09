Хуснуллин обозначил сроки открытия движения по двум полосам Крымского моста

09.10.2022 | 08:24

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью, 9 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что движение автотранспорта по одной полосе уже запущено. «Мы визуально осмотрели мост(...) Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам», - обозначил сроки Хуснуллин.

В этот день стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.