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Названа еще одна категория граждан, которые не подлежат мобилизации

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Специалисты портала «Объясняем.рф» продолжили публиковать ответы на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. Вечером в четверг, 6 октября, там рассказали о действии закона о мобилизации на осужденных и оказавшихся под следствием.

Могут ли призвать отсидевшего человека, если в военном билете есть отметка «осужден»?

Да, могут. Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения гражданина от призыва по мобилизации.

Могут ли мобилизовать гражданина, если он находится под следствием?

Согласно ст. 23 ФЗ-53 от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву на военную службу.

Эта норма относится и к призыву по мобилизации.

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